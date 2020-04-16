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Россия 16 апреля поднялась на 14-е место в мире по количеству случаев нового коронавируса: в стране выявили уже 27 938 зараженных. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Прирост за последние сутки составил 3 448 человек (всего на 60 больше, чем днем ранее). За все время в стране выздоровели 2 304 пациента, 232 человека с коронавирусом умерли.

Таким образом, Россия обошла в рейтинге Швейцарию, где 26 336 зараженных, 15 400 из которых выздоровели и 1 239 умерли.

Новых зараженных в России на 14 процентов больше, чем накануне, уточняет ТАСС. В среду их рост составлял 16 процентов.

Как писал «Рамблер», по последним данным, за все время в мире выявили более двух миллионов зараженных коронавирусом, 137 тысяч из них умерли, почти 518 тысяч выздоровели.

Лидерами по количеству зараженных остаются США (639,6 тысячи), Испания (180,6 тысячи) и Италия (около 165 тысяч).

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