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На всей территории России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Режим повышенной готовности введен в 85 регионах России. Школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения, спортивные и массовые мероприятия отменены.

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До настоящего момента в режиме повышенной готовности находились все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России.

Как сообщал «Рамблер», в Москве режим повышенной готовности был введен 5 марта, 13 марта к столице присоединилась Московская область. По состоянию на 19 марта, коронавирусом в России заразились 199 человек, одна женщина скончалась.

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