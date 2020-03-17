Курсирование международного железнодородного сообщения с Кыргызстаном и Таджикистаном прекращается с 17 марта из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД во вторник, 17 марта.

«В соответствии с уведомлением ГП «НК «Кыргыз темир жолу» (железные дороги Киргизии) и «ГУП Рохи Охани Точикистон» (железные дороги Таджикистана) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов», — говорится в заявлении.

О возобновлении движения или дальнейшей корректировке графика отправления поездов в РЖД пообещали объявить дополнительно.

Отмечается, что деньги можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов. За возвратом пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

Накануне, 16 марта, курсирование пассажирских поездов между Россией и Казахстаном временно прекращено из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в тот же день, казахстанские власти ввели до 15 апреля режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы эпидемии.

15 марта в РЖД приняли решение временно отменить курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса. Аналогичный запрет коснулся и отправления поездов в Латвию.

14 марта стало известно о том, что поезда не будут ходить еще в Берлин и Париж. Это стало ответным шагом на решение Польши закрыть границы из-за распространения коронавирус.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.