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Россия ограничит въезд иностранцев и лиц без гражданства в связи с распространением коронавируса, передает ТАСС.

Ограничительные меры вступят в силу 18 марта и продлятся до 1 мая.

Ограничения не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Частные лица смогут приехать в РФ только на похороны близких родственников.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Россия закрыла границы для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Польши, Норвегии, Италии и Белоруссии.

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