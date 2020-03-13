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Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией с 16 марта из-за коронавируса. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

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С 16 марта самолеты будут летать только из Москвы в столицы государств — членов ЕС, Женеву и Осло.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 г. по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва — столица страны — члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)», — говорится в сообщении штаба.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в РФ выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: пять в Москве, три в Петербурге, по одному в Московской области, Ленинградской области и в Пермском крае.

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