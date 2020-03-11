Мера связана с распространением в этих странах коронавируса и вводится с 13 марта. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России.

В свою очередь в «Аэрофлоте» заявили, что с 13 марта по 30 апреля компания сократит количество рейсов в эти государства. В авиакомпании «Россия» рассказали о прекращении полётов на такой же период из Санкт-Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург. При этом частично сохранятся рейсы «Аэрофлота» из Шереметьева в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

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