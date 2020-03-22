Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Росавиации.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

В настоящее время в России зафиксировано 367 случаев коронавирусом, при этом 61 ― был выявлен сегодня. Большинство из заболевших за последние две недели посещали европейские страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.