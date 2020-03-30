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В российских городах ввели квоту на прилет соотечественников из-за рубежа во время пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

В Москве квота составляет 500 человек в сутки. Россияне будут прилетать только в аэропорт Шереметьево. В других городах квота не будет превышать 200 человек в сутки.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для возвращения россиян будет сокращено с 31 марта. Эта мера принимается на фоне распространения коронавируса, чтобы каждому пассажиру можно было уделить больше внимания.

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Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го вирус охватил все континенты. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 755 тысяч человек. Жертвами вируса стали 36 201 человек, а излечились более 158 тысяч. В России зафиксировано 1836 случаев коронавируса в 71 регионе.

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