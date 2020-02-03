Правительство РФ приняло решение с 4 февраля временно ограничить въезд в страну для иностранцев с территории Китая. Пропуск для граждан будет осуществляться только через пункт пропуска в аэропорту Шереметьево, говорится в опубликованном 4 февраля распоряжении.

Меры приняты в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Согласно документу, под ограничения не попадут граждане Евразийского экономического союза, а также экипажи воздушных судов, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в России.

«МИДу России уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», — говорится в распоряжении.

3 февраля стало известно, что в Москве пройти обследование на наличие коронавируса можно будет в специально созданном обсервационном пространстве на базе центра для реабилитации инвалидов «Царицыно».

Кроме того, всех зараженных иностранцев в России будут принудительно помещать на лечение до полного выздоровления. Чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из Китая, возможно, будут приостановлены с 14 февраля. Продолжат полеты в Китай из 11 только пять российских авиакомпаний.

С конца декабря в Китая распространяется пневмония, вызванная новым видом коронавируса 2019-nCoV. Первые случаи фиксировались в городе Ухань (провинция Хубэй).

К настоящему моменту случаи заболевания выявлены в США, Франции, Сингапуре, Германии, Южной Корее. Кроме того, двое зараженных китайцев госпитализированы в Забайкальском крае и Тюменской области.

По состоянию на 3 февраля от заболевания в КНР скончался 361 человек, еще 17 205 заражены.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.