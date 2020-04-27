6 198 случаев коронавируса зарегистрировали в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«В том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 693 (43,4%)», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число заболевших в стране возросло до 87 147. Россия обошла Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания коронавирусом.

Добавляется, что нарастающим итогом в стране зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче». По его словам, через месяц или два все уже с трудом будут вспоминать «сегодняшние тяготы». По его словам, ситуация не будет продолжаться дольше.

Также 27 апреля сообщалось, что жители Дальнего востока и Приволжского федерального округа (ПФО) испытывают максимальную обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса. Самыми «бесстрашными» регионами оказались Приморский край, Иркутская и Новосибирская области. В целом по стране пандемией обеспокоены 85,5% опрошенных, в то время как 14,5% сказали, что не испытывают страха.

21 апреля сообщалось, что в России всё меньшее число людей считают угрозу коронавируса нового типа преувеличенной. Такая же тенденция наблюдается и во всем мире.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 27 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,9 млн случаев заболевания, умерли более 207 тыс. человек, вылечились — более 881 тыс.

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