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К утру 27 апреля количество зараженных новым коронавирусом в России достигло 87 147 человек, 7346 из них уже выздоровели, 794 человека скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Таким образом, по числу случаев коронавируса Россия обошла Китай, первый очаг пандемии. По последним данным, в Китае зарегистрировано 83 912 зараженных за все время.

Рамблер

За последние сутки в России выявили 6198 новых зараженных. Как писал «Рамблер», накануне прирост составлял 6361 человека. За день до этого новых больных было 5966, еще днем ранее — 5849.

Лидерами по общему числу зараженных остаются Москва (45 351 человек заразились за все время наблюдения), Подмосковье (9708) и Санкт-Петербург (3238).

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