Все новости на карте

Россия закроет границы с Польшей и Норвегией. Данные меры предусматривает утвержденный премьер-министром России Михаилом Мишустиным комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ.

«С 15 марта вводится временно приостанавливается пропуск иностранных граждан на границе с Польшей и Норвегией, въезжающих на территорию России в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях», — следует из постановления правительства РФ.

Запрет не коснется граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Пушков поддержал предложение «закрыть» РФ

Также Минздраву поручено довести до медицинских учреждений алгоритм действий при диагностировании коронавирусной инфекции и лечении заболевания. Минпромторгу необходимо представить в правительство данные о возможностях по изготовлению в России средств индивидуальной защиты от нового коронавируса, передает RNS. Также правительству Московской области поручено организовать для медработников прохождение курсов повышения квалификации по теме биобезопасности.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России карантин на 60 дней, «пока не поздно», и полностью закрыть границы для иностранцев. Врачи в разговоре с URA.RU назвали эти меры излишними.

Видео дня. Билл Гейтс покинул Microsoft