СПОРТ

Россия – Канада: болельщики по всему миру следят за матчем

22:07 05/01/2020

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Сборные России и Канады играют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходят в Чехии, но следят за ним болельщики по всему миру, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Пранович. Это, определенно, самый напряженный матч всего чемпионата. Во-первых, потому что он финальный, во-вторых, потому что играют Россия и Канада. Это самые титулованные сборные мирового хоккея.

Исход этой игры предсказать невозможно – матчи между россиянами и канадцами всегда отличались своей непредсказуемостью. Последние два финала, в которых встречались сборные – это 2011 и 2015 годы. Ситуация в этих матчах менялась кардинально в самом последнем третьем периоде. В этом году у российских болельщиков больше надежд на победу своей сборной, чем у канадцев. Команды уже встречались на чемпионате в этом году, и россиянам удалось не просто выиграть у канадцев, а разгромить их со счетом 6:0.





Михаил Пранович