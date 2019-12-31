Президент России Владимир Путин распорядился изготовить юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» для государств — участников СНГ. Документ опубликован во вторник, 31 декабря, на официальном портале правовой информации.

Как следует из распоряжения, медаль изготавливается для награждения внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне лиц. Список тех, кто будет удостоен награды и порядок вручения определят нормативные акты стран СНГ.

Россия ждет сведений о числе награждаемых от стран содружества до 1 февраля 2020 года. Медали передадут по дипломатическим каналам до 1 марта.

Ранее в декабре Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой подготовить предложения по выплатам ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы. Предложения по выплатам необходимо подготовить также и для других категорий граждан, которые имеют то или иное отношение к юбилейной дате, добавил глава государства.

Праздничные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне нужно наполнить живым содержанием и полностью исключить формальный подход, заявил президент.