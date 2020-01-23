Министр экологии Израиля Зеев Элькин в интервью РИА Новости назвал историческим договор об усыновлении, заключенный на встрече сопредседателей российско-израильской межправкомиссии.

Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.

«Был подписан очень важный договор об усыновлении, который готовился. Очень много лет над ним работали, это историческое событие», — заявил агентству Элькин, являющийся сопредседателем МПК с израильской стороны.

Российскую сторону на встрече представлял замминистра экономики Азер Муталим оглы Талыбов. В мероприятии также приняли участие заместители министров и представители профильных организаций.

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