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В понедельник, 30 марта, в Вероне приземлился российский самолет с 30-ю аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщается в Facebook генконсульства России в Милане.

Аппараты ИВЛ и медицинские материалы переданы службе Гражданской обороны Италии.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Италию прибыли 15 российских самолетов с военными вирусологами и эпидемиологами. Самолеты доставили в страну восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики и дезинфекции.

Российские специалисты за несколько дней продезинфицировали пять итальянских учреждений для пожилых людей.

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