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Россия договорилась о поставках еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов из Китая в апреле — начале мая, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в ходе заседания внутреннего штаба в министерстве.

«Это месячные контракты — на поставку в течение апреля — в начале мая защитных костюмов типа Tyvek в объеме 1 млн 50 тыс. штук, а также 80 млн штук масок трехслойных», — сказал он.

В пресс-службе Минпромторга ТАСС уточнили, что контракт был подписан в среду.

В четверг глава министерства Денис Мантуров сообщил, что Россия за неделю приобрела у Китая 37 млн масок, в течение недели планирует закупить еще 55 млн штук, что должно покрыть дефицит в регионах. По его словам, за счет собственного производства и поставок из Китая должен быть закрыт ежедневный дефицит и обеспечен запас масок в регионах.

Первая партия 25,5 млн т защитных масок из Китая поступила в Россию 23 марта. По словам Груздева, министерство продолжает анализировать предложения по новым закупкам средств индивидуальной защиты.

Ранее Мантуров сообщил, что к концу апреля РФ будет производить около 4 млн масок в сутки, в том числе 2 млн марлевых. Как отметил замглавы министерства Виктор Евтухов, в настоящее время предприятия легкой промышленности РФ выпускают 125 тыс. марлевых масок в сутки, учреждения ФСИН — 144 тыс. К 20 апреля эта цифра должна вырасти до 2 млн, в том числе за счет малых предприятий регионов страны.

В свою очередь замглавы Минпромторга Михаил Иванов сообщил, что РФ довела объем производства антисептиков до 220 тыс. литров в сутки, на выпуск их переходят в том числе косметические компании. Респираторов производится 260 тыс. штук в день. Мантуров поручил в первую очередь обеспечить регионы двухнедельным запасом необходимых изделий, а затем формировать резервы на более длительный срок.

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