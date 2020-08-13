Участница «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева рассказала, почему август в России считается месяцем катастроф.

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По словам Хадуевой, покровитель России — знак зодиака Водолей, тогда как в августе хозяйничает Лев — полная противоположность Водолею.

«Именно в этот момент времени всегда происходят какие-то напряженные события, глобальные и серьезные. Те же дефолты, те же экономические кризисы выпадают именно на этот период времени. Это описывают многие астрологи», — сказала экстрасенс изданию Nation News.

Кроме того, август — восьмой месяц года, однако помимо знака бесконечности у цифры восемь есть и другие значения.

Восьмерка означает привязанность к материальности, но Россия рождена под свободным знаком Водолея и ей чужда привязанность к материальности.

«Именно поэтому в августе идет такая точка напряжения», — объяснила Фатима Хадуева.

Как писал «Рамблер», август в России традиционно считается месяцем катастроф. Именно в августе случились путч 1991 года и дефолт 1998 года, произошли теракты на Манежной площади, Пушкинской площади и у метро «Рижская», утонула подлодка «Курск», загорелась Останкинская телебашня, произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС.