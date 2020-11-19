Власти регионов, в которых прошли ледяные дожди, борются с последствиями природных катаклизмов. Самая сложная ситуация — в Приморском крае, где люди сидят без света, приостановлено движение автобусов и наблюдаются перебои в ависообщении.

О том, что ледяные дожди накроют Россию, синоптики, как сообщал «Рамблер», предупреждали еще 17 ноября. Метеорологи подчеркнули, что в ночь на четверг в верхних воздушных массах наступит потепление, а у земли температура останется отрицательной. Как результат, осадки в виде дождя внизу превратятся в лед. Прогнозы синоптиков сбылись.

Ледяной дождь прошел в Приморье. ТАСС сообщает, что из-за непогоды в регионе были перекрыты некоторые дороги, на которые обрушились деревья. Мэрия Владивостока из-за сильного гололеда на проезжих частях запретила въезд в город большегрузному транспорту. Шквалистый ветер спровоцировал более 40 обрывов на линиях электропередач. Было отменено более 40 автобусных междугородних рейсов, задержаны три пассажирских самолета на вылет из Владивостока.

Telegram-канал «RT на русском» опубликовал видео из столицы Приморья, где непогода едва не стала причиной гибели местного автомобилиста. Мужчина очищал от снега свою припаркованную у дома машину, как внезапно на автомобиль свалилась бетонная плита.

НТВ сообщает, что в Москве объявлен желтый уровень опасности: на дорогах образовалась ледяная корка. Спасатели настоятельно рекомендуют не садиться ра руль без особой необходимости и настрого запрещают выезжать на проезжую часть на летней резине.

Журналисты добавили, что власти Костромской области из-за непогоды вводят режим повышенной готовности. С последствиями ледяных ливней также разбираются в Туле и Калуге.