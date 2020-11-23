На этой неделе в европейской части России ожидаются гололед (лед, замерзший после дождя), гололедица (утрамбованный скользкий снег или лед) и ледяные дожди. Об этом URA.RU сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Восточнее Москвы другая напасть — температура будет «плясать» около нулевой отметки. При постоянном изменении температуры из плюсовой в минусовую и обратно велика вероятность ледяных дождей, гололеда и гололедицы. Причем ожидаем две волны», — сообщил Шувалов.

По информации специалиста, первая волна во вторник накроет Кострому, Владимир, Рязань, Липецк и Тамбов. Затем в четверг-пятницу вторая волна ожидается восточнее: она пройдет через Муром и Арзамас на Нижний Новгород, Чебоксары и Казань.

Ураганы ожидаются в понедельник на севере Курил, на юге и востоке Камчатки. Ветер усилится до 30 метров в секунду. В среду и четверг на Чукотке прогнозируют метели при скорости ветра до 25 метров в секунду.

На прошлой неделе москвичей тоже предупреждали о сильном ветре до 14-19 метров в секунду и гололедице, пишет «Дни.ру». Зато в начале декабря почти на всей территории европейской части России будет тепло, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.