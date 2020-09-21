Психотерапевт Павел Пономарев заявил, что пандемия может спровоцировать депрессию у миллионов россиян. Об этом сообщает «Ура.ру».

Пономарев объяснил, что депрессия может развиться из-за неопределенности, которую коронавирус принес в разные сферы жизни.

«Так как ситуация не решена, то мы входим в преддепрессивное хроническое состояние», — отметил медик.

Люди, раздраженные неопределенностью, будут все чаще ссориться с членами семьи и усугублять хронические конфликты, заключил психотерапевт.

Как сообщал «Рамблер», исследование, проведенное Частной высшей школой Геттингена, показало, что коронавирусные ограничения спровоцировали заметный рост числа случаев тяжелой депрессии.

Ученые ожидали, что таких диагнозов станет максимум на один процент больше, но в действительности рост составил пять процентов.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщал, что пандемия и введенные из-за коронавируса ограничительные меры негативно повлияли на психическое здоровье «миллионов». По его словам, миллионы людей по всему миру столкнулись с тревогой и страхом, в то время как работа служб поддержки психического здоровья была нарушена.

По данным Гебреисуса, у примерно одного миллиарда жителей планеты есть психические расстройства, три миллиона человек умирают каждый год из-за злоупотребления алкоголем, а каждые 40 секунд один человек в мире совершает суицид.