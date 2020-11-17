Синоптики спрогнозировали «метеокачели» в России 18-19 ноября, передает ТАСС.

Скандинавский циклон принесет резкое и кратковременное потепление в Калининградскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую области и республику Карелию.

«У нас будут такие метеокачели. Подходит очень глубокий и мощный Скандинавский циклона с ярко выраженными атмосферными фронтами, поэтому будут дожди, поднимется температура до 8-9 градусов», — приводит агентство слова руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Жители Москвы и Подмосковья тоже смогут заметить «метеокачели»: циклон принесет в московский регион облака и небольшие осадки.

Ранее «Рамблер» сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущая зима будет холоднее прошлой.