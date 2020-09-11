Первую партию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» направили в регионы для групп риска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. передает ТАСС.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» — ее разработал центр имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.