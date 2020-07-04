Гинеколог Галина Лебедева, проработавшая в Уярской больнице 34 года, скончалась после заражения коронавиурсом из-за поражения легких. В медучреждении ей отказались сделать компьютерную томографию (КТ) со словами «не влезет», рассказала ее дочь Елизавета Лебедева изданию NGS24.RU.

58-летняя Галина Лебедева умерла 2 июля, впервые за медицинской помощью она обратилась 21 июня: ей выписали антибиотики. На следующий день из-за отсутствия улучшений дочь отвезла 58-летнего медика в больницу.

«Она хотела сделать КТ, но ей сказали, что в КТ она не влезет, надо делать снимок. Сделали снимок, сказали, что все чисто. Никакую госпитализацию никто не предложил», — рассказала дочь.

По ее словам, после открытия больничного листа им еще раз приходилось вызывать бригаду скорой помощи. Из-за ухудшения самочувствия они вновь были вынуждены дойти до больницы, и на этот раз инициатива сделать КТ легких поступила от персонала, отметила Елизавета Лебедева.

«Делают и говорят, что там почти 100-процентное поражение легких и надо срочно в реанимацию. Нам всем родственникам до сих пор интересно, как это так — в понедельник она не влазила в КТ, а в среду вдруг влезла!» — восклицает она.

После постановки диагноза оказалось, что в больнице нет мест. По ее словам, койка нашлась, когда родственники стали звонить на горячую линию по коронавирусу. Позже, по ее словам, она добилась перевода матери в больницу Красноярска, где та умерла спустя несколько дней.

3 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса с начала пандемии умерли 40 врачей. Он назвал это самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты.