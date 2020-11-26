Сотрудников краеведческого музея в Минусинске возмутил подаренный заместителем консула Японии журнал, в котором Курильские острова обозначены как территория, подконтрольная Токио. Фотографии карт опубликованы в телеграм-аккаунте канала 360.

На страницах журнала острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и вся Малая Курильская гряда закрашены тем же цветом, что и Япония.

«Для нас стало удивительным, что так в открытую происходят такие, казалось бы, глобальные процессы. Недопустимо переписывать историю и внушать вещи, которые должны решаться на уровне государства», — отметила директор музея Светлана Борисова.

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По информации телеканала, журналы напечатали в японском посольстве в Москве.

Москва и Токио не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция России заключается в том, что Южные Курилы стали частью СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.