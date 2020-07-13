Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Актер прилетел в киевский аэропорт «Борисполь» из Франкфурта, он должен был участвовать в съемках.

«Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году», — говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.

Отмечается, что актер принимал участие в фильме «Балканский рубеж».

Ранее украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста, им запретили въезд на три года.