Прозападно настроенной российской элите грозит «раздевание до резинки трусов», заявил политолог Дмитрий Евстафьев. По его словам, обнищания им не избежать, даже если планы их западных хозяев по покорению России осуществятся, сообщает «Царьград».

Громкое заявление прозвучало в программе Владимира Соловьева. Экспертам в качестве темы для обсуждения предложили поговорить о людях, которые придут к власти в США вместе с Джо Байденом. Один из них — Александр Вербшоу, бывший посол США в НАТО во время Балканского кризиса.

Политолог Дмитрий Евстафьев дал характеристику Вербшоу. Он заявил, что таким людям как он не жалко людской крови, и они готовы ее пролить, как только предоставится возможность. По словам эксперта, этого не понимают прозападно настроенные представители российской элиты, которые надеются упрочить свои позиции, когда к власти в РФ придет «нужный» человек. Евстафьев напротив уверен, что «элитку» в этом случае ждет незавидная судьба.

«Их разденут до резинки от трусов, даже не до самих трусов. Оглуплённые юнцы, которые будут делать здесь чёрную работу», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что сливки в России уже готовы собирать «оголодавшие кони» из Лондона и Нью-Йорка.

Ранее, как сообщал «Рамблер», член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что Соединенные штаты Америки теряют образ «образцовой передовой страны», каким страну задумывали ее бывшие руководители.

Он напомнил, что ранее американские власти не справились с бушевавшей в стране эпидемией коронавируса, допустили расовые бунты, погромы, разграбление магазинов и заколачивание офисов. Особняком в перечне фактов, по его мнению, стоит «обстрел граждан»: например, в Чикаго, по его словам, более 600 человек были убиты. Теперь противоборство «правящих элит» разбивает в пух и прах «крепость демократии», роль которой долгое время играли США.