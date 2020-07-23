Посла России в Эстонии Александра Петрова пригласили в МИД республики из-за постов о добровольном вхождении стран Балтии в СССР, рассказали Mpravda.com в дипмиссии.

По словам главы внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу, такие заявления не идут на пользу двусторонним отношениям.

«Сегодня я дал распоряжение вызвать посла <…> и выразить соответствующий протест», — сказал министр на пресс-конференции правительства, которая транслировалась в Facebook.

Он также отметил, что российские коллеги неоднократно говорили, что Латвия, Литва и Эстония были с СССР по взаимному согласию.

«Я полностью отвергаю это заявление. Оно не отвечает историческим фактам», — подчеркнул Рейнсалу.

В российском посольстве подтвердили Mpravda.com, что Петрова вызвали в МИД.

В четверг посольство в Таллине опубликовало комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с 80-летием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. В нем говорилось, что позиция Москвы по этому вопросу хорошо известна и базируется на объективном учете исторических реалий того времени и выверенных оценках данных событий с опорой на архивные документы и факты.

«В условиях реальной угрозы использования Прибалтики как плацдарма фашистской Германии для нападения на СССР Москва в июне 1940 г. была вынуждена осуществить ввод в Латвию, Литву и Эстонию дополнительных войск (к уже размещенным там контингентам по двусторонним пактам о взаимопомощи 1939 г.). Этот шаг, предпринятый с одобрения руководства прибалтийских государств, сам по себе не означал перехода суверенитета над их территорией к Советскому Союзу и был легитимен», — добавлялось в посте.

Последующее вхождение Прибалтики в состав СССР также не было односторонним и произошло по взаимному согласию, заключили в дипмисии.