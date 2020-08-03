Компания «Кромис», совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар», договорилась о поставках препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 в семь стран Латинской Америки и ЮАР, говорится в сообщениях РФПИ и «ХимРар».

Так, «Кромис» подписала эксклюзивное соглашение с боливийской компанией Sigma Corp S.R.L. о продаже «Авифавира» на территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора. «Соглашение предусматривает поставку минимум 150 тысяч упаковок «Авифавира». Кроме того, производственной площадке партнера в Боливии будет передана технология получения готовой лекарственной формы «Авифавира», — отмечается в сообщении.

«Помимо экспортных поставок препарата, мы передаем партнерам технологию получения готовой лекарственной формы «Авифавира», что даст возможность сократить период ожидания, логистические издержки и сроки внедрения препарата в методики терапии пациентов с коронавирусом», — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

«Кромис» также подписала дистрибьюторское соглашение с компанией 3Sixty Biopharmaceuticals по поставке «Авифавира» для лечения COVID-19 в ЮАР. 3Sixty Biopharmaceuticals — южноафриканская компания, базирующаяся в Йоханнесбурге. Компания развивает и коммерциализирует интеллектуальную собственность в Южной Африке и за рубежом и стремится достичь этого либо самостоятельно, либо путем сотрудничества с представителями частного и государственного сектора.

«Мы производим «Авифавир» в достаточном количестве для удовлетворения потребностей российского здравоохранения, что позволяет осуществлять зарубежные поставки препарата без ущерба для внутреннего спроса. ЮАР в настоящее время проходит сложный период обострения коронакризиса, и мы с готовностью откликнулись на просьбу партнеров о приобретении нашего препарата. Надеемся, что с его помощью коллегам в Южной Африке удастся остановить распространение коронавируса и спасти множество жизней», — заявил генеральный директор «Кромис» Андрей Блинов.

«Авифавир», в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. «Авифавир» уже поставлен в 50 регионов РФ, а также в Белоруссию и Казахстан.

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