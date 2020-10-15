В России запущен второй этап продажи путевок с гарантированным возвратом 20% стоимости тура, сообщают «Известия». Программа по начислению кэшбека за поездки внутри страны будет действовать более полутора месяцев.

Первый этап продаж туров с кэшбеком длился всего в течение недели с 21-го по 28-ое августа. Изначально программа касалась приобретения путевок от четырех ночей. Максимальный возврат составлял от 5 до 15 тысяч рублей. Второй этап стартовал 15 октября. Он продлится более полутора месяцев: до полуночи 5 декабря. При этом программу расширили: теперь она захватывает туры от двух ночей и сроком действия до 10 января 2021 года.

«Таким образом россияне смогут отдохнуть в любом регионе страны в новогодние праздники», — говорится в статье.

Также власти отменили лимит стоимости путевки, теперь кэшбек будет начисляться вне зависимости от цены тура. Кроме того, максимальный возврат в рамках второго этапа программы составляет не 15 тысяч рублей, а 20 тысяч. В качестве обязательного условия сохранилось применение карты «Мир», на которую поступит кэшбек в течение пяти дней после покупки путевки.

Россиян захотели массово отправить в отпуск

Ранее, как сообщал «Рамблер», генеральный директор туристического оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что размещение на курортах России подорожает на 8-20%. По его словам, спрос на осенние туры по России начал активно расти в сентябре, потому что многие граждане перестали опасаться введения новых ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно его прогнозу, в результате роста спроса стоимость размещения на российских курортах вырастет на 8-10% по сравнению с осенью 2019-го, а в высоком ценовом сегменте — примерно на 20%.