Возможностью можно будет воспользоваться уже в августе.

Правительство России частично компенсирует гражданам туристические поездки по стране. На эти цели выделят 15 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

Компенсировать можно будет только те туры, которые стоили от 25 000 до 75 000 руб. и приобретались у туроператора или отеля через платежную систему «Мир». Всего в зависимости от стоимости поездки можно будет вернуть от 5000 до 15 000 ру. Например, если тур обошелся в 50 000 руб., вам вернут 10 000 руб. Таким образом планируют субсидировать более 2 млн турпоездок по России.

Воспользоваться программой можно будет с августа 2020 года. Программа действует для четырех видов туризма: водного, экологического, сельского и культурно-познавательного. Отдыхающие должны выбрать направление из созданного Ростуризмом реестра. Также тур необходимо купить у оператора, который входит в единый федеральный реестр по внутреннему туризму, или напрямую у квалифицированного отеля. Длительность путевки должна составлять не менее пяти ночей.

Чтобы получить субсидию, надо зайти на сайт, выбрать партнера программы и тур, оформить поездку и оплатить ее картой «Мир». После оплаты в течение пяти дней на эту же карту вернется субсидия (кэшбек), которая освобождена от уплаты налогов.

Всего в программу попали 45 направлений, такие как Нижегородская, Калужская, Мурманская, Калининградская, Саратовская, Архангельская, Сахалинская и Ленинградская области, ХМАО-Югра, Хабаровский край и др. Также есть шесть специальных направлений с небольшим номерным фондом: Бурятия, Хакасия, Камчатский край, Костромская, Ивановская, Ульяновская области.