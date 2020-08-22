Российский вратарь Иван Злобин перешел из лиссабонской «Бенфики» в «Фамаликан», сообщает официальный сайт португальского клуба.

Контракт с 23-летним голкипером рассчитан на пять лет. В прошедшем сезоне он дебютировал за взрослую команду «Бенфики», проведя во всех турнирах восемь матчей (пропустил восемь мячей), два из которых отыграл безупречно.

«Я с нетерпением жду начала нового сезона. Проект, представленный «Фамаликаном», показался очень интересным, поэтому я готов помочь клубу в достижении его целей», — сказал Злобин.

Злобин занимался в академии ЦСКА, затем в возрасте 18 лет перебрался в португальскую «Лейрию» в 2015 году. В 2016-м вратарь присоединился к юношеской команде «Бенфики», после чего подписал контракт на пять лет со взрослой командой.

🧤 Ivan Zlobin é reforço para a baliza do FC Famalicão

ℹ Sabe mais em https://t.co/wg9ZUYN8qt#amordeperdicao #NasciVilaNova pic.twitter.com/0IiS2bARWu — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) August 22, 2020

В завершившемся чемпионате Португалии «Фамаликан» (54) занял шестое место, остановившись в шаге от еврокубковой зоны. Чемпионом страны стал клуб «Порту» (82), опередивший «Бенфику» (77) на пять очков.