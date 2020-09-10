Российский велогонщик команды CCC Team Ильнур Закарин получил перелом ребра в результате падения 11-м этапе престижной многодневной гонки «Тур де Франс». В среду Закарин попал в завал во время гонки, но вернулся в пелотон и доехал до финиша этапа.

Как сообщает пресс-служба команды, после завершения гонки рентген подтвердил у спортсмена перелом без смещения шестого левого ребра. Несмотря на эту травму, россиянин продолжит участие в «Тур де Франс».

Врачи команды продолжат отслеживать состояние 30-летнего велогонщика и намерены применить некоторые консервативные методы лечения.

#TDF2020 Ilnur Zakarin was involved in a crash in the neutral zone of stage 11 which left him with a fractured rib. CCC Team doctor Dr Daniele Zaccaria provided the following update ahead of stage 12 👇🏼 pic.twitter.com/Cv7wo54MVj — CCC Team (@CCCProTeam) September 10, 2020

В общем зачете «Тур де Франс» Закарин занимает 32-е место. 12-й этап веломногодневки по горной местности протяженностью 218 км пройдет 10 сентября.

«Тур де Франс» проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Финиш должен состояться 20 сентября на Елисейских Полях в Париже.