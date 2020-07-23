Самолет-разведчик ВВС США Р-8А Посейдон приблизился к границам России в Черном море. На перехват поднимался Су-27.

Как сообщает Национальный центр управления обороной РФ, инцидент произошел 23 июля. Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающийся к госгранице России объект.

Экипаж Су-27 приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние. Он идентифицировал его как Р-8А Посейдон.

Как только самолет-разведчик развернулся от границы России истребитель Су-27 вернулся на аэродром.