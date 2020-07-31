Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е над Черным морем, заявили в Национальном центре управления обороной.

Уточняется, что российский экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его.

«После разворота американского самолета <…> от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. ЕР-3Е российскую границу не нарушил.

Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, накануне Су-27 снова перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем.

Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.