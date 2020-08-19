Российский истребитель поднимался для перехвата американского самолета-разведчика над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

«Девятнадцатого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

«После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ американским самолетом не допущено.