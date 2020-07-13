Любые попытки со стороны официального Киева исключить из переговорного процесса по Донбассу его непосредственных участников — Донецк и Луганск — ведут в никуда, заявил в интервью Mpravda.com специальный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов.

«Хотелось бы еще раз напомнить: в минском «Комплексе мер» четко указано, кто и с кем должен вести переговоры. Поэтому любые попытки исключить из переговорного процесса их непосредственных участников – Донецк и Луганск – это дорога в никуда», — сказал Кульмухаметов на просьбу прокомментировать предложенный Киевом регламент работы контактной группы, в рамках которого самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не указаны как участники конфликта и переговоров.

Как отметил спецпредставитель РФ, украинская сторона «с упорством, достойным лучшего применения, пытается уйти от прямого диалога с Донецком и Луганском, навязать парадигму, в которой Россия – сторона конфликта».

«Именно с этой целью на заседаниях появились «приглашенные ею представители» ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.). Для этого же предпринимаются попытки документально зафиксировать в Контактной группе такие положения, которые делегитимизировали бы представителей Донецка и Луганска», — указал собеседник агентства.