Участие Сбербанка в сделках по поглощению непрофильных активов, которые становятся частью «экосистемы» сервисов, проверят в Федеральной антимонопольной службе и Центробанке. Письма с соответствующей просьбой в ведомства направил член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

В экосистеме Сбера сейчас более 40 компаний: сервисы доставки еды и товаров, агрегатор такси, онлайн-кинотеатр, онлайн-издания и другие небанковские активы. Как следует из писем (есть в распоряжении «»), Сбербанк, «используя финансовые ресурсы государства, получает возможность монополизировать сферу оказания услуг».

В Российском союзе налогоплательщиков (РСН) обратили внимание на несколько «вызывающих наибольшие опасения» сделок по поглощению или приобретению Сбербанком непрофильных активов.

Первая – покупка в 2019 году венчурным фондом Сбербанка SBT Venture Fund II доли более чем 30% в компании «Инстамарт Сервис», принадлежащей Льву Хасису – первому заместителю председателя Сбербанка и гражданину США. Сейчас компания работает под брендом «Сбермаркет» и занимается доставкой продуктов питания и других товаров из гипермаркетов. «Это может негативно влиять на магазины шаговой доступности, которые относятся к приоритетной категории малого и среднего предпринимательства и создают рабочие места», — говорится в письме.

К монополизации рынка безналичных платежей, по мнению Артема Кирьянова, может привести завершение сделки по приобретению известного сервиса безналичных платежей «Яндекс.Деньги». По данным исследования Mediascope, самыми популярными сервисами онлайн-оплаты в России являются банковские карты, приложение «Сбербанк Онлайн» и «Яндекс.Деньги». Фактически два последних сервиса принадлежат одному владельцу.

В Российском союзе налогоплательщиков обращают внимание и на то, что некоторые непрофильные активы Сбербанка убыточны. В частности, в письме указывается, что агрегатор такси Ситимобил в 2019 году увеличил чистый убыток до 5,9 млрд рублей, а сервис доставки Delivery Club имеет чистый убыток в 5,36 млрд рублей, по данным системы СБИС. «Сбербанк, фактически используя средства государства (дивиденды от владения 50% долей), инвестирует в заведомо убыточные проекты», — отмечает автор письма.

В заключение Кирьянов просит глав ведомств взять ситуацию на личный контроль и «проверить указанные и иные сделки по поглощения на предмет антимонопольного законодательства и конфликта интересов при распоряжении средствами государственного банка».

Мы связались с Артемом Кирьяновым и расспросили о подробностях.

— Почему Российский союз налогоплательщиков обратил внимание на участие Сбербанка в приобретении непрофильных активов и создание «экосистемы»?

— Когда речь идет о Сбербанке, все понимают, что это государственно-ориентированный банк. Более того, само государство ориентируется на этот банк. Не секрет, что многим юридическим лицам рекомендуется использовать счета в Сбербанке, например, для получения государственных грантов или открывать зарплатные проекты там. Сбербанк оперирует доверием государства и населения, поэтому хотелось бы знать – как именно.

— Почему это важно знать?

— Письма в ФАС и Центробанк написаны, чтобы ведомства провели анализ ситуации и чтобы общественность четко понимала, чем действия Сбербанка обоснованы и прозрачны ли они.

Нужно получить ответы на несколько важных вопросов. Оправдана ли деятельность по покупке непрофильных активов сейчас, когда страна нуждается в деньгах? Не повлияет ли это на выплату дивидендов? Что будет, если банк окажется убыточным? Какой-нибудь банк поменьше можно санировать, обанкротить. Сбербанк обанкротить невозможно. Не может ли случиться так, что в какой-то момент потребуются вливания государства вместо того, чтобы государство получало доходы в бюджет? Эта ситуация постоянно должна быть под пристальным вниманием надзорных органов, регулирующих органов и общества.

— Что заставляет сомневаться в том, что вложения Сбербанка в непрофильные активы оправданы?

— То, что они не связаны с банковской деятельностью и убыточны. Ну, например, выглядит странно то, что после отмены властями банковского роуминга Сбербанк начал взимать комиссию со всех переводов выше 50 тыс рублей в месяц вне зависимости от региона держателя карты. Не понятно, почему при не очень хорошей картине по отчетностям Сбербанк пытается присутствовать в рискованных проектах, никак не связанных с банковской деятельностью. Нужно смотреть, как управляются средства налогоплательщиков и есть ли необходимость в создании экосистемы сервисов.

— В чем риски создания такой экосистемы?

— Создав всеобъемлющую экосистему сервисов, Сбербанк будет претендовать на монополизацию сферы услуг. Это серьезный вызов не только другим банкам, но и всей конкурентной среде в секторе онлайн. Когда в секторе работают несколько компаний, появляется здоровая конкуренция. Они постоянно повышают уровень сервиса и такое развитие идет на пользу людям.

Но если на рынке присутствует одна компания с авторитетом в глаза государства, это может привести к тому, что и сервисы будут плохие и развития не будет происходить. Может быть, Сбербанку для начала нужно разобраться с непосредственно банковскими сервисами, к ним у пользователей есть вопросы и нарекания.

— Какой реакции ждете от ФАС и Центробанка?

— Мы надеемся, что ведомства глубоко проанализируют ситуацию. Официальными ответами можно будет оперировать в дискуссии в публичном поле. Люди хотят и имеют право знать, что происходит с их деньгами.

— Каким вы видите решение проблемы?

— Главное, чтобы ситуация стала понятной. Если у общественности и надзорных ведомств ситуация с непрофильными активами госбанка вызовет опасения или какую-то реакцию, то должны приниматься решения, скажем так, бизнес-характера, с учетом конъюнктуры рынка, текущей экономической ситуации. Не думаю, что правильно было принимать силовые, политические решения типа отчуждения активов. Но над такими вопросами должен думать не только Сбербанк и его менеджмент, но и государственные структуры…

Ежеквартально Группа Сбербанк, будучи публичным акционерным обществом, публикует финансовую отчетность. Последняя проверка была проведения 31 марта 2020 года. Как следует из отчета, выручка, полученная от непрофильных видов деятельности, в I квартале 2020 года составила 10,8 млрд рублей. В тот же период 2019 году — 5,3 млрд рублей. Но при этом расходы, уплаченные по непрофильным видам деятельности, в 2020-м году составили 13,8 млрд рублей, то есть превысили выручку на 3 млрд рублей. В 2019-м году ситуация иная: расходы составили 5,2 млрд рублей. Соответственно, выручка была, пусть немного, но все же больше расходов.

Мы направили запрос на получение комментариев в Сбербанк. В ФАС письмо от от Российского союза налогоплательщиков пока не получили. Центробанк традиционно деятельность действующих банков не комментирует.