Федор Смирнов. Российский самолет-амфибия Бе-200 принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья, сообщил Mpravda.com член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.

Как ранее сообщили Mpravda.com в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Как ранее сообщил Mpravda.com Моллаев, Турция рассматривает вопрос покупки взятых в аренду российских противопожарных самолетов.

«Самолет Бе-200 принимал участие в тушении крупного пожара на фабрике фейерверков, за которым сегодня следила вся Турция. Пожар был успешно потушен, но, к сожалению, не обошлось без жертв», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил минздрав Турции, число погибших при взрыве на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны достигло четырех. Газета Hurriyet со ссылкой главу минздрава Фахреттина Коджу сообщила о 114 пострадавших.

Инцидент произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находилось от 150 до 200 сотрудников, там было 110 тонн фейерверков.