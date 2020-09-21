В августе в России был продан 81 новый электромобиль. По сравнению с августом 2019 года (50 штук) этот показатель вырос сразу на 62%, сообщает агентство «Автостат».

Лидером рынка новых электромобилей, который растет второй месяц подряд (в июле продажи выросли на 17%) стал премиальный электрический кроссовер Audi e-tron — в августе в России купили 29 таких машин. Также в августе купили 22 электромобиля Nissan Leaf, по 10 машин Jaguar I-Pace и Tesla Model 3, 5 Tesla Model X, 3 Hyundai Ioniq и по одному электрокару JAC iEV7S и Tesla Model S.

По итогам восьми месяцев 2020 года объем продаж новых электромобилей в России составит 250 штук. Этот показатель на 5% превышает объемы продаж в январе-августе 2019 года.

Напомним, недавно Россия заняла 23-е место из 25-ти в рейтинге стран по уровню готовности к использованию электромобилей, составленном компанией KPMG. При составлении рейтинга аналитики рассчитывали индекс готовности стран к использованию электромобилей, который представляет собой агрегированный показатель, который учитывает численность электромобилей в стране, их долю в общем автопарке, инвестиции страны в разработку электромобилей, наличие электрозаправок и просто готовность граждан пересаживаться на более дорогие электромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали Нидерланды, набравшие 7,9 балла из 10 возможных. Далее идут Норвегия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). Россия смогла набрать всего 1,8 балла, опередив лишь Бразилию и Индию. Абсолютные мировые лидеры по электропарку — Китай (3,5 млн штук) и США (1,5 млн штук) — заняли в рейтинге 20-е и 4-е места соответственно.

По итогам первого полугодия в Норвегии на электрокары пришлось 48% продаж новых машин, а электромобили и гибриды с возможностью зарядки батареи заняли 69% рынка. Лидером норвежского рынке в январе-июне стал электрический кроссовер Audi e-tron (5618 проданных машин), а далее идут Volkswagen e-Golf (3717 машин), Hyundai Kona EV (2486 машин), Nissan Leaf (2428 машин), Mitsubishi Outlander PHEV (1864 машины), Tesla Model 3 (1795 машин), Renault Zoe (1486 машин), Skoda Octavia (1357 машин, единственная модель в топ-10 с обычным ДВС), BMW i3 (1293 машины) и Toyota C-HR Hybrid (1107 машин).