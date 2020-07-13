Российский фондовый рынок, несмотря на позитивный внешний фон, не смог продолжить восходящую динамику в понедельник под давлением дивидендных отсечек. Так, индекс Мосбиржи по итогам снизился на 1,22%, до 2766,79 пункта, РТС — на 0,9%, до 1234,5 пункта. Доллар к рублю на 19:40 мск снизился на 0,07%, до 70,67 рубля, евро вырос на 0,59%, до 80,35 рубля.

Поддержку нашим акциям оказывала динамика западных фондовых площадок.

«В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 1,7% и 1,4% соответственно», — пояснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Нейтральным фактором выступила динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидировался в районе $43,3 за баррель. Давление же на российские акции оказали дивидендные отсечки, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Аутсайдерами торгов выступили акции «Норильского никеля» и «Лукойла», упавшие более чем на 2,5%.

«Поводом для продаж служит информация об утечке 45 тонн авиационного топлива на одном из трубопроводов «Норникеля» в Арктике и информация о взрыве и пожаре на автозаправочной станции компании «Лукойл» в Гяндже, промышленном центре на западе Азербайджана», — пояснил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

По мнению аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, бумаги «Норникеля» «стремятся к новому тесту минимума прошлой недели 18 тыс. 570 рублей, и при его пробое могут опуститься к 18 тыс. 350 рублей».

Прогноз на вторник

Эксперты отмечают, что спрос на активы развивающихся стран в ближайшее время может носить сдержанный характер.

«Инвесторы ожидают объявления ОПЕК по итогам заседания комитета совместного министерского мониторинга (JMMC) во вторник или среду официального завершения «жесткой» фазы сделки и повышения квот добычи с августа на 2 млн баррелей до 7,7 мбд. Кроме того, негативное давление на настроение рынка может оказывать обнародованный на днях план повышения налогов Джо Байдена, ключевого оппонента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США», — пояснил Александр Осин.

В "Фридом Финанс" считают, что шансы снижения российского рынка акций завтра преобладают. Целевые диапазоны закрытия вторника для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2745 — 2800 пунктов и 70,30 — 71,05 рубля соответственно. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2750-2815 пунктов, курс рубля к доллару — 70,4-71,6 рубля.