Жители Волгоградской области захотели жить по местному времени, чтобы сохранить светлый час вечером, и воспротивились жизни по московскому часовому поясу, что пытаются закрепить в законодательстве. По мнению россиян, это дискредитирует их избирательные права, поскольку такой переход противоречит проведенному ранее референдуму в области. Обращение граждан появилось на портале «Лица власти».

Всего активисты собрали 50 тысяч подписей. По их данным, за сохранение местного времени, которое позволяет больше успевать и завершать дела не затемно, выступает 60-70 процентов местных жителей. Обращения направлены председателю ЦИК Элле Памфиловой, а также губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и президенту России Владимиру Путину.

Россияне попросили дать оценку региональному референдуму 2018 года. Тогда было принято решение, что Волгоградская области остается в часовом поясе UTC+4, тогда как Москва находится в зоне UTC+3. Однако в период голосования по поправкам в Конституцию было проведено мероприятие «О выявлении мнения населения Волгоградской области по вопросу исчисления времени». В результате в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий возврат региона к московскому часовому поясу.

Граждане считают, что в таком случае будут нарушены их избирательные права. По закону принятое на референдуме решение может быть отменено или изменено путем только на новом референдуме, но не ранее чем через два года после его принятия, либо признано недействительным (недействующим) через суд.

В комментариях к петиции интернет-пользователи возмутились, «как могли аннулировать результаты референдума и заменить его результатами опроса», а также подчеркнули, что необходимо оставаться в правовом поле и ставить интересы граждан на первое место.