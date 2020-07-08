Посольство РФ в Гватемале совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) 10 июля проведет презентацию препарата против коронавируса «Авифавир» для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, на нее уже зарегистрировались порядка 800 человек, сообщили Mpravda.com в дипмиссии.

«В развитие темы борьбы с коронавирусом посольство совместно с компанией «Кромис», «ХимРар» и РФПИ, выведшими на российский рынок препарат против коронавируса «Авифавир», организует его презентацию для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Для участия в конференции приглашены представители всех наднациональных парламентов региона, профильных агентств и комитетов», — отметили в посольстве.

«По нашим данным, на текущий момент зарегистрировались порядка 800 человек. Предполагается расширенное представительство таких стран, как Чили, Колумбия и Боливия, а также Центральноамериканского парламента, парламента Андского сообщества, Латиноамериканского парламента, Парламента Меркосур», — добавил представитель дипмиссии.

В посольстве отметили, что не располагают информацией о каком-либо официальном запросе от гватемальских властей относительно приобретения российского препарата. «Однако полагаем, что после видеоконференции могут начаться переговоры по поставке «Авифавира» в страны Латинской Америки и Карибского бассейна», — добавили в дипмиссии.

«Авифавир» 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество «Фавипиравир», а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. РФПИ попросил Минздрав разрешить применение «Авифавира» амбулаторно тем, кто лечится от коронавируса дома.

Минпромторг РФ ранее получил заявки на поставку «Авифавира» из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.