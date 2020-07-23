Политические отношения Москвы и Лондона находятся на уровне замораживания или близко к тому, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Отношения в последнее время были достаточно трудными, но они не сводятся к политике. Политические отношения действительно, я бы сказал, на уровне замораживания или близко к тому», — сказал Келин в интервью изданию РБК.

Он отметил, что в области экономических, культурных, научных и других связей заморозки никакой нет. По его словам, по этим направлениям между странами шли созидательные инициативы, пока не наступил период пандемии коронавируса, который повлиял на все.

«По мере ослабления ограничений, я так думаю, будут и определенные возобновления в этих областях отношений», — считает Келин.

«Политические отношения — это совсем другое. Здесь Лондон, а не мы, настаивает на том, чтобы они были в состоянии, близком к заморозке», — сказал он.

Дипломат добавил, что опубликованный ранее доклад комитета британского парламента по разведке о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику — сигнал крайне негативный.

«Получается, что Лондон не готов к тому, чтобы возобновлять отношения. Это парламентский доклад, но мы учитываем и контекст», — сказал Келин.

Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.