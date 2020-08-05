Размеры ущерба взрыва в порту Бейрута не поддаются подсчету, но самое страшное, что погибло много людей, заявил Mpravda.com посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.

«Размеры ущерба не поддаются подсчету. Но самое страшное, что погибло много людей. Это невосполнимые потери», — сказал посол.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Как сообщил телеканалу LBC генеральный секретарь Ливанского общества Красного Креста Жорж Катана, число погибших может достигать ста человек.

«Катастрофа в полном смысле слова»: последствия взрыва в Бейруте 1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein