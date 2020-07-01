Ограничения взаимного въезда и выезда граждан РФ и Белоруссии, введенные из-за COVID-19, могут быть сняты летом этого года, заявил в онлайн-интервью журналистам посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа.

«Конечно, будем верить, что посол Владимир Ильич Семашко, возможно, не ошибся, ну а даже если ошибся, будем верить, что перемещения без ограничений через несуществующую российско-белорусскую границу дружбы возобновятся как можно быстрее. Но полагаю, что это будет, конечно, летом, летом этого года», — заявил он.

При этом посол подчеркнул, что дипломаты обеих стран не должны даже невольно оказывать давление в этом вопросе на главного государственного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребонадзор.

«На самом деле убежден в том, что вирусологи и санитарные врачи должны определять ту информацию, которая ляжет как основа для введения послаблений для того, чтобы режим перемещения через границу был более комфортным для людей», — заявил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.