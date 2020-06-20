Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) станет одной из главных тем встречи между представителями России и США в Вене 22 июня, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее подтвердил Mpravda.com, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.

«Вопрос о будущем ДСНВ будет один из центральных на предстоящих консультациях в Вене», — сказал Антонов в субботу в ходе онлайн-интервью.

По его словам, РФ хочет понять, каковы планы США в отношении этого договора».

«Пока же по крайней мере у меня складывается впечатление, что у американцев много претензий к существу этого соглашения», — добавил он.