Российский охранник из Красноярска превратил двор одного из многоквартирных домов в «зоопарк». Он украсил его скульптурами животных. Об этом сообщает областной портал NGS24.RU.

Местный житель Алексей Жученко вышел на пенсию и нашел подработку охранником, а в свободное время для украшения дворовой территории начал изготавливать скульптуры животных и фактически превратил ее в скульптурный зоопарк. В качестве основного материала он использует старые покрышки, цемент и дерево. Так, около многоквартирного дома появились композиции с совами, оленями, медведем и медвежонком, цаплями и фламинго, а также скульптуры дятла, зебры, жирафа, осла из анимационного фильма «Шрек» и черепахи и львенка из известного советского мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню».

Идея обустроить двор таким способом появилась у Жученко больше десяти лет назад. Тогда вся территория заросла крапивой и была неухоженной, а мужчина решил привести двор в порядок. Супруга автора скульптур рассказала, что сначала не всем жителям нравились его работы, а первые фигуры животных своровали. Однако спустя некоторое время от местных управляющих компаний и владельцев дач начали поступать предложения изготовить композиции на заказ.

Женщина также отметила, что ее супруг не курит и не употребляет алкоголь, поэтому у него есть достаточно свободного времени, чтобы обустраивать двор.

Недавно завершилась реконструкция двора школы в Екатеринбурге. Его превратили в арт-объект и установили там скульптуры современного искусства. Там появились скамейки необычной формы, фонари, беседки, а также золотые трубы, напоминающие дерево знаний, белые фигуры в виде читающих людей и большие зеркальные камни.