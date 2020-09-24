В Екатеринбурге создатели благотворительного фонда «Общество Малышева-73» Игорь Заводовский и Константин Погребинский открыли благотворительную столовую для бедных. Сам миллиардер Заводовский приехал на церемонию на золотом Bentley, сообщает портал 66.ru в своем Telegram-канале.

Как отмечается на сайте издания, покупка помещения под столовую обошлась общественникам в 35 миллионов рублей. Еще порядка 50-70 миллионов будет уходить на закупку продуктов ежегодно.

Посетители общепита будут получать горячие обеды, состоящие из супа, мясного или рыбного блюда с гарниром, булочки или хлеба, а также чая. Себестоимость такой порции составит 100 рублей. Еду будут выдавать по талонам с 9 утра до 17 часов вечера.

Заводовский — соучредитель и руководитель одной из крупнейших компаний на рынке недвижимости в Екатеринбурге. Кроме того, ему принадлежит несколько торговых центров в городе. Также он является владельцем более 20 организаций.