Российский миллиардер Алексей Репик предрек, что вторая волна коронавируса в России наступит в период с конца ноября до начала декабря. По его словам, число инфицированных в стране может вырасти до двух миллионов человек, сообщает Forbes.

«По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — предположил владелец компании «Р-Фарм», которая выпускает и тестирует несколько препаратов для лечения коронавируса.

По его словам, во многих случаях диагноз стало ставить сложнее, поскольку вирус начал иначе себя вести. Сейчас, указал Репик, число зараженных растет, ведь граждане несколько «подраспустились с точки зрения самоограничений».

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В августе в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса — «Спутник V». В первую очередь намерен прививать медиков и граждан из группы риска, массовая вакцинация как ожидается начнется в течение осени.